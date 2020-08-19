Украина

Наставник "желто-черных" поделился планами клуба.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о планах своей команды на летнее трансферное окно, а также высказался о задачах на предстоящий сезон.

"Пока трудно сказать. Ищем усиления. Надо закрывать позицию центрального защитника, потому что Глеб Бухал получил тяжелую травму, Антон Шендрик покинул команду, а Каспарс Дубра под вопросом. Поэтому, в приоритетах, поиск именно центрального защитника".

"Задачи на предстоящий сезон? Конкретных задач перед командой не ставилось. Надо выходить на поле, побеждать, и демонстрировать хороший, качественный футбол", — приводит слова Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, Александрия в прошлом сезоне финишировала пятой и не смогла попасть Лиги Европы. В первом туре УПЛ-2020/21 команда Владимира Шарана сыграет с Мариуполем, а матч состоится 22 августа.