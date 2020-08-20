Украина

Football.ua рассказывает о главных интригах сезона-2020/21 украинской Премьер-лиги.

Украинская Премьер-лига уже в эту пятницу возвращается после непривычно короткой паузы. Еще в понедельник часть украинских болельщиков поддерживала Шахтер в полуфинале Лиги Европы, а уже в пятницу чемпион Украины будет играть матч первого тура сезона-2020/21.

Как долго хватит сил у Шахтера играть в таком ритме? Чего ждать от Мирчи Луческу в Динамо? Будет ли борьба за чемпионство? Виктор Скрипник таки остался в Заре, несмотря на все слухи, но в его расположении много новых футболистов. Отсюда вопрос: продолжит ли свой прогресс Заря и удастся ли луганчанам выйти на новый уровень? В УПЛ зашло целых три новичка. Когда такое было вообще в последний раз? Ну, и интересны "кабинетные" моменты — новый формат УПЛ. Теперь в "элите" 14 команд. А также продолжение сериала, сценарий которого стоит предложить Netflix или HBO, "единый пул" украинской Премьер-лиги.

Насколько долго хватит Шахтер?

Шахтер накануне вернулся из Германии и начал подготовку к новому сезону с восстановительной работы. "Горняки" в отличие от других команд не имели полноценного отпуска. Тренерский штаб в конце прошлого сезона, когда задачи в УПЛ уже были выполнены, отправлял отдохнуть отдельных игроков. Бразильцы, к примеру, так и не смогли отправиться домой. Отсюда ключевой вопрос: "насколько долго хватит Шахтер"? Если вы уже успели ехидно улыбнуться, мол, УПЛ можно выиграть и резервистами, напоминаем, что групповой этап Лиги чемпионов стартует в конце октября.

Второй момент. Несмотря на рекордный отрыв от второго места в УПЛ и выход в полуфинал Лиги Европы, у Шахтера есть проблемы с качеством игры. Это неумение выходить из-под прессинга. И если в матчах против Интера, Аталанты и Ман Сити это было ожидаемо, то как быть, когда команда Каштру испытывает проблемы в матчах УПЛ? В прошлом сезоне было сразу несколько команд, которые доставляли проблемы "горнякам" при билд-аппе. Здесь мы говорим о Динамо (особенно в Кубке), Заре, Десне, Колосе и Александрии. Все эти команды, Динамо вынесем за скобки, о них позже, использовали высокий прессинг против Шахтера. Хоть и эпизодично, но Шахтер испытывал неудобства. Теперь собираем пазл. "Горняки" сейчас имеют по сути один длинный сезон, перерыв будет в декабре. Сюда добавляем еще матчи сборных. Ничего нового Каштру наиграть не успел, у него просто не было сборов. Вместо этого команда играла на результат в плей-офф ЛЕ и грезила о финале.

За чем последить?

- Как Шахтер будет выходить из-под высокого прессинга?

- Как часто будет Луиш Каштру ротировать состав?

- Хватит ли у Шахтера сил играть в нескольких турнирах?

- Роль Маркоса Антонио.

Луческу проводит предсезонку Динамо за закрытыми дверьми

Вот уже несколько лет подряд у болельщиков есть возможность следить за контрольными спаррингами первой команды Динамо на сборах. Будь то Испания/Турция или же Австрия. Нынешняя предсезонка мало того, что проходит на клубной базе из-за карантина, так еще клуб отказался от показа матчей. Неужели Луческу готовит что-то такое, что не хочет показывать публике, или же в такой способ руководство решило оградить команду от давления?

Тем не менее, Динамо входит в новый сезон с новым тренерским штабом, бойкотом от ультрас и... с обоймой травмированных игроков. Впрочем, ситуация с травмами — ничего нового.

Понять, что строит Луческу в Динамо мы можем лишь по высказываниям футболистов, которые описывали тренировочный процесс. Что мы слышали? Много тактики и акцент на контроле мяча. В принципе, ничего неожиданного, что Луческу хочет, чтобы его команда доминировала над соперниками в УПЛ.

Прошлый сезон Динамо — это жутка нереализация моментов (75,83 хG — 65 реальных голов) и плохая игра в обороне всей команды (35 пропущенных мячей). Наверное, один из худших показателей за последние 3-4 сезона в плане пропущенных мячей. Кстати, на первой пресс-конференции Мирча Луческу объявил, что лично будет работать над игрой команды в обороне.

Помимо стандартного вопроса о том сможет ли Динамо навязать борьбу за первое место Шахтеру (кстати, голосуйте ниже), интересно последить, кого Луческу будет использовать в тройке атакующих полузащитников. Исходя из нескольких контрольных матчей, тут вообще могут быть сюрпризы. Например, как вам такое трио: Леднев (левее, в полуфланге), Буяльский (по центру), Булеца (правее, в полуфланге)? Атакующих полузащитников в Динамо сейчас в избытке.

За чем последить?

- Кто станет основным нападающим Динамо? Какие функции он будет исполнять?

- Сможет ли Георгий Цитаишвили стать новым лидером Динамо? Да, и вообще: останется ли Виктор Цыганков?

- Будет ли Динамо контролировать ход поединков и не допускать уйму моментов у своих ворот?

- Станет ли контроль мяча главным инструментом в регулярном создании голевых моментов у ворот противника?

Виктор Скрипник остался в Заре... но надолго ли?

В конце прошлого сезона и в летнее межсезонье ходили какие-то сумасшедшие слухи. Мол, Виктор Скрипник может оказаться в Динамо. Скорее всего, так хотелось некоторым журналистам. Позже появилась информация, что вот-вот и Скрипник окажется в Днепре-1. Второе — особенно вызывало недоумение, глаза выкатывались из орбит и звучал во весь голос вопрос: "ЧТО?!".

В итоге, Скрипник остался в Заре, но уже без нескольких ключевых футболистов. Летом команду покинули Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Богдан Леднев, Евгений Чеберко, Силас, Никита Каменюка. На их место пришли: Денис Фаворов, Егор Назарина, Жуниньо, Максим Гречкин, Денис Янаков. Как бы там ни было, а команду таки надо несколько перестраивать. Однако Виктор Скрипник считает, что давать месяцы на адаптацию — неправильно. Что ж, будет интересно на это посмотреть.

Заря была одной из лучших команд в плане прессинга и быстрого перехода из обороны в атаку. Но... Команда Скрипника испытывала проблемы против коллективов, которые обороняются низким блоком. И здесь мы должны говорить о том, что порой контроль мяча Зари был стерильным, а эффективность позиционных атак в последней трети была низкой. Показатель ожидаемых голов Зари в прошлом сезоне — 51.59, а реальных забитых голов — 50. Констатируем, что где-то повезло, где-то залетело издали. Кстати, об ударах издали. Богдана Леднева в команде уже нет. Интересно, уменьшится ли количество дальних ударов?

За чем последить?

- На каком уровне останется Заря? Приблизится к Динамо и превзойдет киевлян или же станет хуже?

- Будет ли вновь эффективен прессинг команды?

- Как быть с позиционной игрой против команд, которые низко обороняются?

Как будет развиваться Десна Рябоконя? Команда поборется за выход в группу ЛЕ

Возможно, яркая игра Зари на атаку, необычная для украинского зрителя схема команды, где-то затмила не менее крутую Десну Александра Рябоконя. Да, черниговцы более прямолинейны, но это уже вкусовщина. Десне впервые в своей истории предстоит сыграть в квалификации Лиги Европы. Клуб усилился точечно. Пришли Мудрик и Дегтярев, покинул команду капитан Фаворов.

Если обратиться к цифрам и показателю ожидаемых голов, то увидим, что Десна в прошлом сезоне забила больше, чем должна была бы и, к тому же, прилично больше. xG — 47,48 против 59 реальных голов. К тому же, еще и пропустила меньше, чем должна была бы. xGA — 40,32 против 33 реально пропущенных голов.

За чем последить?

- Персонально за игрой Мудрика.

- Как команда будет строить позиционную игру?

- Прогресс Филиппова.

Что еще?

- В УПЛ вышло сразу три новичка — Минай, Рух, Ингулец. Такого не было уже давненько.

- В Мариуполе новый тренер — Остап Маркевич, но старый курс: в составе "азовцев" уже 8 игроков принадлежащих Шахтеру.

- Юрий Максимов вывел Ворсклу в финал Кубка Украины, но смогут ли полтавчане побороться за первую шестерку в сезоне нынешнем?

- УПЛ нашла новый способ создать единый телепул? Готовят собственный телеканал...