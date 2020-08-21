Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка первого тура УПЛ.

Шахтер откроет для себя новый сезон поединком против Колоса, который будет защищать честь Украины в Лиге Европы.

Шахтер — Колос

Пятница, 21 августа, 19:00. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр встречи — Игорь Пасхал. Телетрансляция — Футбол 1.

Шахтер подходит к первому туру в не самом лучшем положении духа — "горняки" разгромно уступили Интеру и покинули розыгрыш Лиги Европы. Помимо очевидной проблемы ментального характера, не все игроки успеют восстановить физические кондиции. Тем не менее, нужно понимать, что готовность Шахтера сейчас намного выше, чем у любой команды УПЛ.

"Горняки", наверное, как и в прошлом сезоне постараются с первых туров захватить лидерство в чемпионате и не отпускать его до самого конца. Колос же попытается повторить успех минувшего сезона и получить важный опыт в Лиге Европы. В какой-либо прогресс ковалевцев с точки зрения позиции в турнирной таблицы верится слабо.

Колос, понятное дело, с нетерпением ждет еврокубковых баталий, а встреча с Шахтером — лучшее, что могло с ними случиться в плане подготовки к новому для них турниру. Ковалевцы нигде не найдут спарринг-партнера уровнем сильнее. Колос в прошлом сезоне показывал симпатичную игру и хочется, чтобы это продолжилось.





Ожидаем, что Луиш Каштру проведет некоторую ротацию состава, особенно в атакующей линии. От поединка ждем зрелищной игры с забитыми голами. Шахтер, помимо очевидного превосходства, просто находится в тонусе, а потому должен начать сезон с победы против Колоса.

Интересные факты:

Беспроигрышная домашняя серия Шахтера с 21 апреля 2018 продолжается в УПЛ 35 матчей: 29 побед и 6 ничьих.

Колос удерживает клубную рекордную безничейную серию в УПЛ, которая с 28 сентября 2019 продолжается 26 игр: 9 побед и 17 поражений

Шахтер не проигрывает в УПЛ 9 туров подряд: + 7 = 2.

"Горняки" с 6 июня этого года если пропускают голы в УПЛ, то ровно по 2 мяча за игру.

200-й матч в УПЛ может провести Марлос (Шахтер) и забить 65-й гол.

40-й гол в УПЛ может забить Евгений Коноплянка, 20-й — Виктор Коваленко, Дентиньо (все — Шахтер).