Украина

Форвард вновь будет выступать в УПЛ.

Официальный сайт Миная сообщает, что клуб заключил контракт с экс-полузащитником Волыни Денисом Кожановым.

Отмечается, что опытный футболист сможет принять участие в поединке первого тура украинский Премьер-лиги, в котором Минай сыграет против Львова.

Напомним, Кожанов ранее в Украине защищал цвета Мариуполя, Вереса, Севастополя, а наиболее известен своими выступлениями за Карпаты, в футболке которых провел более ста матчей.

Ранее спортивный директор клуба Михаил Кополовец заявил, что команда перед каждым матчем ходит в церковь.