Форвард вновь будет выступать в УПЛ.
Денис Кожанов, фото Волынь
19 августа 2020, 21:54
Официальный сайт Миная сообщает, что клуб заключил контракт с экс-полузащитником Волыни Денисом Кожановым.
Отмечается, что опытный футболист сможет принять участие в поединке первого тура украинский Премьер-лиги, в котором Минай сыграет против Львова.
Напомним, Кожанов ранее в Украине защищал цвета Мариуполя, Вереса, Севастополя, а наиболее известен своими выступлениями за Карпаты, в футболке которых провел более ста матчей.
Ранее спортивный директор клуба Михаил Кополовец заявил, что команда перед каждым матчем ходит в церковь.