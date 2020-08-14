Украина

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец поделился эмоциями после выхода в УПЛ.

Минай сенсационно выиграл сезон Первой лиги и вышел в УПЛ.

"Такой огромный регион снова в элите футбола. Думаю, заслуженно. Да, правда, мы перед каждой игрой ходим в церковь, вы правильно подумали. И бог помогает нам", — сказал Кополовец в эфире телеканала Футбол 1.

"Это наша мечта, хотя мы про это не сильно анонсировали. Это не только моя мечта, а мечта всех футболистов".

"На мой взгляд это беспрецедентный случай – мы ни в одной лиге не задержались на 2 года. Журналисты, запишите в историю футбола: мы год играли на район, год – на область, год – в аматорах, год – во Второй лиге, год – в Первой и теперь УПЛ. Может, Лига Европы...".

В первом туре УПЛ Минай сразится со Львовом.