Киевляне продемонстрировали новый комплект на будущий сезон.
Игроки Динамо, фото Динамо
20 августа 2020, 13:06
Официальный сайт Динамо презентовал новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.
Отметим, что комплект разработал официальный партнер "бело-синих" компания New Balance. Помимо традиционного белого цвета, на фоне были добавлены синие горизонтальные полосы. Отмечается, что выездная форма будет представлена в синем цвете с голубыми полосами.
"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб — не исключение. Однако самое важное — это двигаться к новым победам и свершениям. Особенно, если рядом преданные болельщики, всегда поддерживают свою команду", — сообщает сайт клуба.
"Эмблема клуба, которая расположена у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто оденет футболку — девиз "Киев это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков, и родного города. Единство, делает нас сильнее".
Также отмечается, что впервые в истории Динамо презентует и третий комплект игровой формы.