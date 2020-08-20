Украина

Киевляне продемонстрировали новый комплект на будущий сезон.

Официальный сайт Динамо презентовал новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Отметим, что комплект разработал официальный партнер "бело-синих" компания New Balance. Помимо традиционного белого цвета, на фоне были добавлены синие горизонтальные полосы. Отмечается, что выездная форма будет представлена в синем цвете с голубыми полосами.

"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб — не исключение. Однако самое важное — это двигаться к новым победам и свершениям. Особенно, если рядом преданные болельщики, всегда поддерживают свою команду", — сообщает сайт клуба.

"Эмблема клуба, которая расположена у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто оденет футболку — девиз "Киев это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков, и родного города. Единство, делает нас сильнее".

Также отмечается, что впервые в истории Динамо презентует и третий комплект игровой формы.