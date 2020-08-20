Украина

Украинский форвард подписал контракт на два года с возможность продления.

Нападающий Артем Кравец стал игроком киевского Динамо после того, как его контракт с Кайсериспором подошел к своему завершению. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

31-летний украинец подписал с новым клубом соглашение с опцией продления, которое будет рассчитано на два ближайшие сезона.

Стоит отметить, что Кравец является воспитанником Динамо. Всего в футболке киевского клуба он провел 105 поединков, в которых он забил 33 мяча.

В прошлом сезоне за Кайсериспор на счету Артема Кравца 22 матча во всех турнирах и 9 взятий ворот.