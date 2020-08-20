Украина

Наставник Руха высказал о предстоящем старте нового сезона в УПЛ.

Рух стал одной из команд Первой лиги, которым удалось повыситься в классе и в предстоящем сезоне выступить в УПЛ.

Главный тренер львовской команды Иван Федик поделился ожиданиями от первого матча новой кампании чемпионата Украины против полтавской Ворсклы.

"Мы уже изучали Ворсклу. Знаем, что Юрий Максимов — очень опытный тренер. С его появлением команда стала играть намного лучше".

"Каждый матч для нас будет испытанием. Готовимся к каждому соперника с уважением", — заявил Федик в программе Футбол NEWS.

Напомним, что Рух стартует в новом сезоне УПЛ выездным матчем с Ворсклой, который запланирован на 23 августа.