Украина

Бразилец поделился информацией о своем самочувствии.

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о восстановлении после травмы и своем физическом состоянии.

"Все идет хорошо. Конечно, травма была сложной, но я чувствую себя увереннее и намного лучше. Несмотря на трудности, на все плохое, что произошло со мной, я счастлив тем, как восстанавливаюсь. Ежедневно много работаю и надеюсь вернуться как можно скорее.

Это самое худшее для футболиста. Мы привыкли всегда быть на поле и помогать команде, а сейчас быть за его пределами и не выходить на газон очень сложно, особенно когда видишь своих партнеров на тренировке или в матчах. Так что психологически тяжело, но мы должны быть сильны. Процесс длительный, однако, думаю, это делает тебя еще большим профессионалом. Никто из игроков не хочет через такое проходить, а если так произошло, стараешься работать, чтобы как можно быстрее восстановиться и физически, и психологически.

После сложной операции ты всегда теряешь мышечную массу, и нужно было восстанавливать этот аспект, скажем так: заниматься реактивацией мышечной системы. Теперь время более специфической работы. Уже начинаю касаться мяча, чтобы обрести немного нужной уверенности. Конечно, весь процесс состоит из разных фаз и периодов, но я понемногу прибавляю", – рассказал Исмаили в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Исмаили приступит к тренировкам на поле через несколько недель.