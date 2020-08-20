Украина

Бразилец в скором времени сможет помочь своей команде.

Защитник Шахтера Исмаили вернется к тренировкам на поле после тяжелой травмы уже в течении 1-2х недель. Об этом в эфире Shakhtar News рассказал врач горняков Дмитрий Скибинский.

"В данный момент у него уже закончился период бассейна, он работает в фитнесе. Никаких проблем нет. Восстанавливает тонус мышц, работает на восстановление объема движений. В течение недели-двух мы планируем перевести его на роботу на поле, продолжать занятия в фитнесе, продолжать занятия в тренажерном зале" — отметил Дмитрий.

Сам Исмаили прокомментировал восстановление:

"В принципе, все проходит хорошо. Несмотря на то, что это была очень сложная травма, но с каждым днем я чувствую себя все более уверенно и надеюсь, что в скором времени я вернусь.

"Первое, что всегда связано с такой сложной операцией, это ты теряешь мышечную массу. Надо восстанавливать мышцы, это больше, скажем, реактивация мышечной системы. Сейчас делаю уже более специфическую работу – начинаю касаться мяча, чтобы немного наработать вот той уверенности в отношениях с мячом. Понятно, что все это состоит из разных фаз, разных периодов, но я потихоньку прибавляю" — отметил Исмаили.

Ранее защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал о целях команды на будущий сезон.