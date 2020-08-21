Украина

Первым летним трансфером львовского клуба стал эстонский хавбек.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Микеля Айнсалу.

24-летний эстонец подписал с новым клубом контракт на три гола, став первым трансфером львовской команды в это межсезонье.

За ПФК Львов Айнсалу будет выступать под 8-м номером. Его последним клубом была Флора из Таллина, в которой он трижды стал чемпионом Эстонии и дважды обладателем Кубка Эстонии.