Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок первого тура Премьер-лиги.

Букмекерская компания Parimatch практически уверена в победе Динамо. Коэффициент на это событие составляет 1,18. Вероятность ничьей оценили в 7,1.

Если два предыдущих коэффициента полностью совпадают с показателями матча Шахтер – Колос (на победу "горняков" и ничью), то в Олимпик в Parimatch верят еще меньше, чем в Колос. Коэффициент на успех команды Игоря Климовского составляет 16,5!

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Матч начнется сегодня в 17:00.