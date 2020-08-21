Украина

"Горняки" хотят, чтобы их футболисты постоянно имели игровую практику.

Шахтер в первом туре чемпионата U-21 разгромил Колос со счетом 4:0. Дублем отметился Даниил Сикан, еще по голу забили Вьюнник и Судаков.

"Счет приятный, игра отличная, красивая. Смотрю в будущее Шахтера. Очень интересно наблюдать за дублем – хорошая команда с хорошим тренером. Ожидаем, что она будет прогрессировать и двигаться вперед". – заявил спортивный директор Шахтера Дарио Срна Shakhtar TV.

В этом матче за "горняков" сыграли и футболисты первой команды – кроме вышеупомянутого Сикана это были Витао, Маркиньос Сиприано и Александр Пихаленок.

"Это наша система, которая будет работать и в будущем. Им лучше сыграть здесь 90 минут, чем провести тренировку с нами. И в дальнейшем на каждый поединок будем отправлять три-четыре футболиста, чтобы держали тонус и всегда были готовы помочь первой команде", — добавил Срна.

Сегодня в 19:00 сыграют первые команды Шахтера и Колоса. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.