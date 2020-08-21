Украина

Хавбек Динамо забил в ворота Олимпика в первом туре чемпионата Украины.

Новый сезон в украинской Премьер-лиги стартовал поединком первого тура между донецким Олимпиком и киевским Динамо.

Данный официальный матч является дебютным для Мирчи Луческу на посту главного тренера "бело-синих", и уже на 8-й минуте подопечные румынского специалиста повели в счете.

Полузащитник Виталий Буяльский среагировал на передачу Александра Караваева с левого фланга и головой расстрелял ворота соперника. Этот гол стал первым в новом сезоне украинского первенства.

Напомним, что следить за событиями матча Олимпик — Динамо вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.