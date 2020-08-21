Украина

Полузащитник продолжит карьеру в составе новичка украинской Премьер-лиги.

Рух объявил о приобретении Валерия Федорчука, сообщил официальный сайт клуба.

Подробности сделки, такие, как длительность соглашения – не раскрываются. В прошлом сезоне Федорчук выступал за Мариуполь, где отыграл 27 матчей.

Кроме того, Рух заключил соглашение с защитником Вадимом Парамоновым. В сезоне-2019/20 футболист выступал за Колос, где провел 22 игры.

Напомним, что Рух получил повышение в классе и будет выступать в УПЛ в сезоне-2020/21.