Полузащитник продолжит карьеру в составе новичка украинской Премьер-лиги.
Валерий Федорчук, ФК Рух
21 августа 2020, 18:59
Рух объявил о приобретении Валерия Федорчука, сообщил официальный сайт клуба.
Подробности сделки, такие, как длительность соглашения – не раскрываются. В прошлом сезоне Федорчук выступал за Мариуполь, где отыграл 27 матчей.
Кроме того, Рух заключил соглашение с защитником Вадимом Парамоновым. В сезоне-2019/20 футболист выступал за Колос, где провел 22 игры.
Напомним, что Рух получил повышение в классе и будет выступать в УПЛ в сезоне-2020/21.