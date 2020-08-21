Украина

"Горняки" набрали три очка в первом туре УПЛ.

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Шахтер — Колос 3:1

Голы: Алан Патрик, 60 (с пенальти), 70, Волынец, 72 (в свои ворота) — Костышин, 77

Шахтер: Трубин — Додо (Болбат, 75), Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антонио (Соломон, 75) — Марлос (Тете, 65), Алан Патрик (Коваленко, 73), Тайсон (Коноплянка, 73) — Мораес

Колос: Волынец — Зозуля, Петров, Максименко, Емец — Задоя (Милько, 61), Смирный (Костышин, 74), Ориховский (Богданов, 61) — Антюх, Бондренко (Лысенко, 62), Морозко (Ильин, 74)

Предупреждения: Емец, Волынец, Задоя, Максименко, Бондаренко

Тайсон не забил пенальти на 45+1 минуте. Марлос не забил пенальти на 52 минуте.