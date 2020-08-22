Украина

Игорь Бойчук и Андрей Кухарук продолжат карьеру в УПЛ.

Рух продолжает усиливать состав в преддверии дебюта в украинской Премьер-лиге. Очередными новичками львовского клуба стали полузащитники Игорь Бойчук и Андрей Кухарук, которые ранее покинули Агробизнес на правах свободных агентов.

Как сообщает официальный сайт "желто-черных", оба футболиста подписали с новым клубом соглашения, которые будут рассчитаны на три следующие сезона.

26-летний Игорь Бойчук защищал цвета Агробизнеса с 2018 года, проведя с того момента 52 матча во всех турнирах и забив 3 гола.

24-летний Андрей Кухарук провел за первую команду Агробизнеса 95 поединков с весны 2017 года, в которых он отличился 6 голами.

Напомним, ранее львовский Рух объявил о подписании защитника Вадима Парамонова и полузащитника Валерия Федорчука.