Украина

Football.ua рассказывает о дебютной победе Мирчи Луческу в Динамо.

Перед стартом сезона Мирча Луческу столкнулся с уже ставшей хронической болезнью Динамо — травмированные игроки, которые пропускают часть сборов или же отсутствуют и вовсе весь этап подготовки. У киевлян “вне игры” Артем Шабанов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Денис Попов, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Роман Вантух, Назарий Русин, ну, и Артем Беседин.

Как итог, в линии обороны сразу два футболиста не на своих позициях. Много слышали рассказов, что Александр Караваев “универсал”, но все же он органичнее смотрится на правом фланге. В игре с Олимпиком, да и на сборах, он играл слева. Также место в центре обороны рядом с Александром Сиротой занял Томаш Кендзера.

Луческу где-то продолжил дело Михайличенко и в своем дебютном матче выпустил Николая Шапаренко рядом с Сергеем Сидорчуком в центральной зоне. Бывший тренер Динамо в двух последних матчах выпускал десятого номера на этой позиции. Ближе к Супряге играл Виталий Буяльский. О ролях и Шапаренко, и Буяльского мы еще поговорим отдельно.

Все это выглядело в рамках 4-2-3-1 следующим образом.

При обороне команда перестраивалась на 4-4-2. Тут ничего нового — Буяльский выдвигался на одну линию с Супрягой.

Фланговая игра

Крайние полузащитники, скорее, выполняют роль инсайдов. Цитаишвили и Де Пена, а позже Родригес и Цыганков, открывались в полуфланге при позиционном нападении. В то же время, за ширину флангов отвечали крайние защитники — Тымчик и Караваев.

Таким образом, инсайды создают большинство в середине поля и опускаются ниже под вертикальные передачи центральных защитников. Вертикальный пас вперед от защитников, пусть иногда и неточный, — это один из способов билд-аппа команды Луческу. Повторюсь, что один из. Таких передач было, к сожалению, несколько.

Похоже, что взаимодействие на флангах станет ключевым фактором создания голевых моментов. Поэтому, необходимо взаимопонимание крайних защитников и полузащитников. В момент, когда крайний защитник получал мяч возле центральной линии, Цитаишвили и Де Пена моментально делали рывок за спину защитникам.

На слайде показан момент, когда Цитаишвили атаковал пространство за спиной защитников, а Буяльский занимал позицию в полуфланге.

Шапаренко/Буяльский

Луческу продолжил то, что в последних матчах прошлого сезона делал Михайличенко — выпустил Николая Шапаренко несколько глубже, центральным полузащитником. У Николая есть виденье поля, способность отдать обостряющий пас. Поэтому, его пробует в роли “глубинного плеймейкера”, человека, который должен “связывать” защиту и нападение. Шапаренко и был этим связующим звеном. Он не выдал каких-то разрезающих передач в последнюю треть, но выполнял совсем другую функцию. У Шапаренко 97 передач с точностью 95% — это второй показатель после Кендзеры, у которого 111 передач и 98% точности. Другое дело, что Николай не отдал ни одной ключевой передачи. У Сидорчука таких две, например. Николай пока перестраховывается и выбирает вариант сыграть назад/поперек, нежели рискнуть с обостряющей передачей. Возможно, это была установка главного тренера.

Один из главных навыков Буяльского — это интерпретировать свободное пространство. Виталий понимает в какие свободные зоны нужно вбежать и когда, чтобы поставить соперника в неудобное положение. Рывки Буяльского стали уже его визитной карточкой. Поэтому, именно на позиции ближе к штрафной соперника он и наиболее опасен.

Буяльский чаще в игре с Олимпиком сваливался правее к Цитаишвили.

Тотальный контроль и игра в обороне

Луческу стремится к постоянному контролю мяча. Об этом говорили футболисты перед стартом сезона, это было заметно и в игре с Олимпиком. Контроль мяча заточен на то, чтобы в финальной трети угрожать сопернику через фланги или полуфланги. Отрезками контроль мяча Динамо казался тотальным. Возможно, не всегда была установка рваться вперед, а где-то подолгу держать мяч, не отдавая его сопернику. Средний показатель контроля мяча после матча свидетельствовал о преимуществе Динамо — 62% на 38%.

Динамо выполнило 742 передачи с показателем точности в 91%. В прошлом сезоне средний процент точности передач был равен 85%, а показатель контроля — 56%.

Еще один момент, который порадовал — почти все 11 ударов были нанесены из пределов штрафной площади. Внимание на карту ударов.

Теперь переходим к обороне. Пока мяч у Динамо, соперник не сможет провести свою атаку. Похоже, тренерский штаб выбрал именно такую стратегию. Главное теперь, это не обрезаться и не привезти быстрый контрвыпад соперника.

Динамо до второго забитого гола старалось очень быстро вернуть мяч себе, накрывая высоко соперника. Начиная с середины первого тайма, киевляне несколько успокоились и оборонялись средним блоком, выстроившись, как мы уже упоминали в 4-4-2.

Луческу, когда только пришел, говорил о том, что будет заниматься игрой команды в обороне. А теперь давайте разберем гол. В эфире комментатор говорил об ошибке Сироты и оператор его показывал крупным планом. Возможно, Александр и ошибся изначально расположившись несколько ближе к краю, чем должен был. Однако в данном случае стоит обвинять Цитаишвили. Внимание на стопкадр ниже.

***

По итогам этой встречи мы можем лишь судить о базовых принципах игры, которые хочет видеть Луческу в Динамо. Да, и не о всех. Говорить о реализации этих принципов еще рано. К тому же, все это на фоне Олимпика, который, как сказал Игорь Климовский, еще не готов к сезону. Но понятно, что Луческу хочет тотально контролировать матчи, вскрывать оборону соперника на флангах. За последним, кстати, надо все внимательнее следить.

Пока что принцип игры в обороне: "вы нам не забьете, пока у нас мяч". Интересно, как это будет работать с командами, которые интенсивнее прессингуют, чем Олимпик.

Забей Супряга все свои шансы, и счет был бы куда более крупным. При отборе на чужой половине поля и контратаках Владислав будет разрывать оборону соперников за счет рывков. Остается только "кормить" его передачами. Леднев во втором тайме отдал ему потрясающий пас. Кстати о Богдане, мы говорили, что ему придется трансформировать свою игру. Лупить издали в Динамо ему никто не даст. Возможно это исключение из правил, но похоже, что о дальних ударах атакующий полузащитник даже не думал.

Статистические показатели InStat