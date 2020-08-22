Украина

Воспитанник Шахтера вернулся в Украину после периода в Грузии.

Полузащитник Михаил Шишка стал игроком Ингульца, сообщил официальный сайт клуба. Он будет играть за команду из Петрово под номером 37.

Михаил – воспитанник Шахтера, но за первую команду "горняков" он не играл. Он выступал за Шахтер-3 и молодежную команду клуба.

Летом 2016 года Шишка перебрался в литовский Тракай, с которым выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата.

Спустя два года Михаил присоединился к Оболони Бровар. Не его счету 21 матч и три гола за киевлян.

Прошлым летом Шишка перешел в Динамо Тбилиси. Он помог команде выиграть чемпионат Грузии-2019, сыграв в 7 матчах (1 гол). Зимой этого года он перешел с грузинскую Самтредию, но так и не сыграл за нее ни разу.