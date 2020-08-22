Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и Мариуполь.

Коллектив Владимира Шарана не особо был активен на трансферном рынке в это короткое межсезонье, поэтому серьезной ротации от Александрии ожидать было нельзя. Отмечаем возвращение в основной состав центрального защитника Владислава Бабогло, а также выход на левый фланг атаки Богдана Мышенко.

А вот Остапу Маркевичу невозможно было удержаться от свежих тренерских решений относительно построения Мариуполя. Арендованный у Шахтера Бондаренко составит пару в опорной зоне с Игнатенко, а на правом фланге обороны сыграет дебютант УПЛ Петр Стасюк.

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Бабогло, Гордиенко, Пашаев — Банада, Гречишкин, Ковалец — Лучкевич, Шастал, Мышенко.

Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Ситало, Грицук, Задерака, Устименко.



Мариуполь: Гальчук — Стасюк, Быков, Сагуткин, Тищенко — Игнатенко, Бондаренко — Кащук, Мишнев, Топалов — Кулаков.

Запасные: Кудрик, Дава, Муравский, Чех, Доброхотов, Петерман, Байдал, Путря, Библик.

Матч Александрия — Мариуполь начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.