Украина

Футболисты Владимира Шарана не оставили шансов соперникам разительным блицкригом после перерыва (4:1).

Первый тур Украинской Премьер-лиги сезона-2020/21 позволил некоторым командам освежить в памяти противостояния конца прошлого розыгрыша национального первенства. Александрия и Мариуполь сошлись в полуфинальной встрече плей-офф за остававшееся тогда вакантным место в квалификации к Лиге Европы УЕФА, с последующим выходом в решающий поединок тогда еще коллектива Александра Бабича. И календарного месяца не прошло, а командам предстояло вновь встретиться на "Нике", но уже в рамках нового сезона.

За столь короткую паузу между двумя страницами истории УПЛ приазовцы успели распрощаться со своим главным тренером. Приход Остапа Маркевича, с последующей запутанной судьбой Бабича был одним из главных трансферных моментов УПЛ в этот период.

За новым наставником последовали и новые трансферы: приход Олега Кудрика, Петра Стасюка и Артема Бондаренко должен помочь Мариуполю в их намерениях вновь оказаться в еврокубковой зоне по окончанию сезона.

На этом фоне, стабильность в составе и тренерском штабе Александрии выглядела действительно необычно, хотя и выступление команды Шарана в последнем сезоне сложно было назвать успешным.

Весь объем борьбы за мяч в центре поля впитал в себя первый поединок отчетного игрового дня, так что Александрия и Мариуполь просто куражились в своем противостоянии. Активное начало в атаке со стороны приазовцев прекрасно подпитывалось с точки зрения эмоций грубой игрой с их стороны. В итоге, коллектив Маркевича еще до исхода первой четверти часа упустили два голевых момента, посадив при этом четырех своих футболистов на желтые карточки.

Продолжать в подобном темпе гости точно не могли, поэтому пришлось снижать как порог жесткости фола, так и градус игры в наступлении. Александрия тут же почувствовала раскованность в действиях при контроле мяча, поэтому до завершения первого тайма именно "полиграфов" можно было чаще наблюдать у чужой половины. Но как бы хорошо не работали в комбинациях подопечные Шарана, их забитый мяч получился достаточно случайным. Подачу с правого фланга от Лучкевича должен был прерывать Сагуткин, но проиграл позицию Шасталу, который затем расстрелял Гальчука. Дело было перед самым уходом на перерыв, так что неприятную подножку Мариуполь получил очень не вовремя.

Сказалось это на психологии обеих команд уже в начале второй половины. Александрия выдала огненный штурм чужих ворот, результатом которого стали два забитых мяча в течении практически одного оборота секундной стрелки. Мышенко стал источником голевых действий, вначале отдав навес с углового на правом фланге на ближний угол вратарской для Гордиенко, после чего и сам замкнул скидку на пустые ворота от Ковальца.

С унылыми для Мариуполя 3:0 на табло команды просидели практически до конца поединка. Остап Маркевич провел серию замен, которые ровным счетом ничего не дали его команде. Единственный забитый гостями мяч в этой встрече провели через ноги футболистов, которые были на поле от стартового свистка. С передачей Топалова с левого фланга штрафной на контратаке соперников не справились Гордиенко и Пашаев, после чего Кулаков получил возможность добивания с нескольких метров для ворот.

Не велика потеря — Александрия еще раз вышла в разительное наступление с помощью длинного пас Грицука в ситуацию один на один для Безбородько, после которой форвард даже не стал входить в штрафную для обыгрывания Гальчука. Весомый анонс заявки от коллектива Шарана для будущей борьбы на верху турнирной таблицы.

В следующем туре Александрия составит компанию так и не дебютировавшему в "элите" закарпатскому Минаю в первом домашнем поединке команды Василия Кобина в УПЛ. Мариуполь, тем временем, совершит второй подряд выезд, проведя гостевую игру в Запорожье против луганской Зари.— Мариуполь 4:1Шастал, 45, Гордиенко 47, Мышенко, 49, Безбородько, 90+1 — Кулаков, 82Панькив — Пашаев, Бабогло, Гордиенко, Мирошниченко — Банада (Довгий, 78), Гречишкин, Ковалец (Грицук, 90) — Лучкевич (Задерака, 67), Шастал (Безбородько, 66), Мышенко (Устименко, 79).Гальчук — Тищенко (Муравский, 65), Сагуткин, Быков, Стасюк — Игнатенко (Петерман, 87) — Кащук, Мишнев, Топалов — Бондаренко (Чех, 59) — Кулаков (Библик, 88).Предупреждения: Пашаев — Кащук, Тищенко, Быков, Топалов, Игнатенко, Сагуткин, Мишнев