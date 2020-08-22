Украина

Защитник Шахтера рассказал о том, как футболисты входят в новый сезон.

В первом туре УПЛ Шахтер обыграл Колос (3:1). В этой игре "горняки" сумели с пенальти лишь с третьей попытки усилиями Алана Патрика. До этого Тайсон и Марлос не переиграли с точки Евгения Волынца.

"Пенальти все-таки лотерея. Вратарь хорошо сыграл. И значит, наши ребята не очень хорошо пробили", — цитирует Николая Матвиенко официальный сайт Шахтера.

"Будем ли теперь уделять больше внимания пенальти на тренировках? У нас несколько штатных пенальтистов, которые постоянно их пробивают и отрабатывают. Это лотерея: 50 на 50. Кто психологически лучше готов, тот и побеждает"

Шахтер еще 17 августа играл в полуфинале Лиги Европы против Интера (0:5), а уже 21 августа играл против Колоса. У Матвиенко спросили, успела ли команда эмоционально и физически восстановиться после еврокубков.

"Еще не на сто процентов, но мы близки к этому. Начался чемпионат: новые цели, новые задачи. Нужно быть профессионалами, оставить все в прошлом и начинать все с чистого листа", — отметил Матвиенко.

Следующий матч Шахтер проведет против Динамо в Суперкубке Украины 25 августа.