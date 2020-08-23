Украина

Экс-капитан черниговцев не уделяет особого внимания мячу в ворота бывшей команды.

Денис Фаворов летом неожиданно перешел из Десны в луганскую Зарю. В первом же туре эти команды встретились и Денис открыл счет, но черниговцы добыли волевую победу 3:1.

"Если б были болельщики — было бы что-то особенное. Приятно было вернуться на этот стадион, поиграть: жаль, проиграли. Забил и забил. Радуюсь каждому голу. Если бы победный — радовался бы втройне. Пообщаемся с болельщиками, они ждут меня", — цитирует Фаворова сайт телеканалов Футбол.

"Мы еще не вышли на пик, это очевидно. Чтобы играть в такой агрессивный футбол, надо быть очень физически подготовленными. А мы еще не совсем готовы к этому футболу".

У Зари будет время, чтобы лучше подготовиться к сезону: следующий тур состоится примерно через три недели после перерыва на матчи сборных.