Вашему вниманию обзор поединка первого тура украинской Премьер-лиги.
ДЕСНА — ЗАРЯ, ФОТО ФК ДЕСНА ЧЕРНИГОВ
22 августа 2020, 19:59
За Зарю дебютным голом отличился Денис Фаворов, однако его стараний оказалось мало: луганский клуб уступил Десне в первом туре чемпионата Украины.
Обзор матча:
Десна — Заря 3:1
Голы: Филиппов, 57 (пен.), Тамм, 63, Будковский, 73 — Фаворов, 43
Десна: Паст — Гитченко, Имереков, Тамм — Огиря — Конопля, Калитвинцев (Картушов, 88), Домбровский (Ермаков, 90+3), Мостовой — Тотовицкий (Будковский, 46) — Филиппов (Мудрик, 87).
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна (Пиддубный, 35), Гречкин (Жуниньо, 79) — Назарина — Юрченко (Перович, 80), Кочергин, Хомченовский — Кабаев (Янаков, 80), Громов (Лунев, 63).
Предупреждения: Калитвинцев, Будковский, Мостовой — Гречкин, Кочергин.