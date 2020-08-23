Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура УПЛ между Ингульцом и Днепром-1.

Новичок Днепра-1 Артём Довбик сыграет в матче с дебютантом украинской Премьер-лиги Ингульцом с первых минут. Также место в основе досталось и арендованному у киевского Динамо Владиславу Дубинчаку.

Ингулец: Шуст — Балан, Кучеренко, Ковалев, Семенко — Лупашко, Квасный — Запорожец, Козак, Щедрый — Сичинава

Запасные: Малыш, Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Фатеев, Плохотнюк, Шишка, Игнатьев, Синегуб

Днепр-1: Сарнавский — Сафронов, Адамюк, Логинов, Дубинчак — Кравченко, Вакулко — Тейлор, Хобленко, Цуриков — Довбик

Запасные: Юрчук, Когут, Ярмолюк, Назаренко, Батагов, Чичиков

Матч Ингулец — Днепр-1 начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.