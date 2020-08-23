Украина

Опытный форвард возвращается в украинскую Премьер-лигу.

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев возвращается на родину и продолжит карьеру в Колосе. Об этом сообщил директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в программе Великий футбол.

По информации источника, 35-летний украинец подписал с ковалевским клубом контракт, сроки и финансовые детали которого не уточняются.

В сезоне-2019/20 Евгений Селезнев защищал цвета Бурсаспора, за который он провел 32 матча, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

Этим летом опытный форвард получил статус свободного агента, поскольку его соглашение с турецкой командой подошло к своему завершению.