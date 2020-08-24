Украина

Наставник Шахтера высказался о матче с Динамо за Суперкубок Украины.

Шахтер сойдется в противостоянии с Динамо в матче за Суперокубок Украины. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Мы свежи и готовы к противостоянию. Между матчами все-таки четыре дня. Наша команда полностью восстановлена, исходя из того, что нужно для восстановления футболистов и подхода к следующему поединку".

"Мотивация очень велика: это финал. Мы должны понимать, что завтра определится, кто получит титул. Потому – максимальная мотивация и максимальное уважение к тому, кем мы являемся", — приводит слова португальца официальный сайт Шахтера.

Этим летом руководство Динамо назначило на пост главного тренера Мирчу Луческу, который до этого на протяжении 12 лет возглавлял Шахтер. Каштру рассказал, что изменилось в игре киевского клуба под руководством румынского специалиста.

"Есть некоторые изменения, это нормально. Приходя в новую команду, тренер приносит свои идеи, динамики, которые являются очень явными. Изменения налицо – как в атаке, так и в обороне. Хорошая команда, хороший тренер. Наш соперник также будет бороться за победу, с таким же желанием выиграть, как и мы. Но мы очень-очень сильно хотим завоевать Суперкубок, который ускользнул из наших рук в прошлом году", — заявил португалец.

Тем не менее, нынешний наставник "горняков" считает, что прошлое Мирчи в Шахтере никак не скажется на футболистах, работавших в свое время под его руководством.

"Это никак не подействует на решение или исход матча. У каждого тренера есть собственный стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды, я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду очень требователен к игрокам".

"Предстоит очень большая баталия на поле. Встретятся два хороших клуба. В перспективе будет отличный поединок. Думаю, все остальное даже не нужно обсуждать. Какие-то связи, бывшие игроки – это никого не интересует. Я знаю, что будут соперничать две очень квалифицированные команды с одной и той же целью", — добавил Луиш Каштру.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.