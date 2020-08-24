Украина

Потенциальный новичок киевлян продолжает находиться на просмотре у тренерского штаба Луческу.

Клейтон да Силвейра да Силва находится на просмотре в Динамо, и в ближайшем будущем он может стать новичком столичного клуба. 24-летний бразилец рассказал, на каких позициях он может выступать.

"Приятно познакомиться. Меня зовут Клейтон. Мое место в атаке. Впереди могу закрыть 4 позиции – центрфорварда, левого и правого вингера, а также второго нападающего", — заявил Клейтон в программе Футбол News.

Сообщается, что окончательное решение касательно необходимости подписать Клейтона остается за главным тренером Динамо Мирчей Луческу.

Стоит отметить, ранее президент "бело-синих" Игорь Суркис заявил, что бразилец уже прошел медосмотр.