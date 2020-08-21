Украина

Президент Динамо прокомментировал победу своего клуба в игре против Олимпика.

В первом туре УПЛ Динамо противостояло Олимпику. Подопечные Мирчи Луческу стартовали с убедительной победы над "олимпийцами" в дебютной игре румынского специалиста.

"Чемпионат состоит из 26 матчей, плюс у нас есть Кубок Украины и еврокубки. Выиграли сегодня, молодцы. С учетом количества травмированных футболистов, считаю, что результат уверенный, хороший. Не все получалось. Есть еще и брак, исполнительское мастерство. Только Супряга имел три 100% моментов, должен был забить. В принципе, стартом чемпионата я доволен. Те три недели, что Мистер провел в команде, видно невооруженным глазом. Подчеркиваю, семь человек стартового состава сегодня не играли, а наигрывалась последние пять-семь дней эта команда. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее.

Я надеюсь, что все будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас будет меньше валидольных матчей".

О том, что привнес Луческу в команду:

"Во-первых, контроль мяча, во-вторых, агрессия, и я вижу у ребят огромное желание побеждать. Это самое главное, а также ответственность за результат. И у Луческу критерий – побеждать на футбольном поле. У Лобановского было так – даже при плохой игре если есть результат, то результат остается на табло. А сегодня была хорошая игра. Первый матч всегда волнительный и тренеры переживают, особенно за результат первого поединка. По результату он сегодня удался, по ошибкам, которые были, а они были, Мистер сделает определенные замечания на теоретических занятиях и в тренировочном процессе. Думаю, с каждым матчем команда будет добавлять и радовать нас хорошей игрой".

О возвращении Кравца:

"Артем — динамовец. Когда я ему предложил вернуться, естественно, с согласия тренерского штаба, он с удовольствием это воспринял. Кто будет сильнее, тот будет играть. Конкуренция никогда не мешает. Тем более, у нас непонятно, когда Вербич, Шепелев, Миколенко восстановятся. Нет ни Бурды, ни Попова. Думаю, нашей сборной все они тоже не помогут. Надеюсь, что к следующему туру, 12-го числа они будут готовы".

О Клейтоне да Силве:

"Это желание тренерского штаба пригласить его на просмотр. Он свободный агент, и пройдет определенные тестирования. Медосмотр, насколько я знаю, он уже прошел. Поработает с Мистером в тренировочном процессе, и главный тренер будет решать, оставлять ли его", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Олимпик.