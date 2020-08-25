Украина

Нападающий Шахтера — о предстоящем матче против Динамо.

Жуниор Мораес дал свой комментарий накануне предстоящей встречи против Динамо в Суперкубке УЕФА.

"Все игры за титул, все классико очень важны. Мы сильны, подготовлены и отдадим на поле все".

"Мирча Луческу опытный тренер, который хорошо знает наш клуб, потому мы должны быть крайне внимательны", — приводит слова Жуниора Мораеса официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.