Защитник получает порядка двух миллионов евро за сезон.
НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО, ФК ШАХТЕР
25 августа 2020, 19:35
Николай Матвиенко имеет возможность перейти в Наполи, сообщает журналист Чиро Венерато.
По его информации, в связи с тем, что центрбек Лилля Габриэль переходит в Арсенал, то у итальянской команды появляется одно место для футболиста, у которого отсутствует паспорт гражданина ЕС.
Однако есть одна загвоздка – в Шахтере Матвиенко получает два миллиона евро за сезон, и хотел бы получать столько же в Наполи.
Матвиенко в сезоне-2019/20 провел 39 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей