Украина

Защитник получает порядка двух миллионов евро за сезон.

Николай Матвиенко имеет возможность перейти в Наполи, сообщает журналист Чиро Венерато.

По его информации, в связи с тем, что центрбек Лилля Габриэль переходит в Арсенал, то у итальянской команды появляется одно место для футболиста, у которого отсутствует паспорт гражданина ЕС.

Однако есть одна загвоздка – в Шахтере Матвиенко получает два миллиона евро за сезон, и хотел бы получать столько же в Наполи.

Матвиенко в сезоне-2019/20 провел 39 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей