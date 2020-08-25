Представляем вашему вниманию самые яркие моменты и голы матча за Суперкубок Украины-2020.
фото ФК Динамо
25 августа 2020, 21:57
Чемпион Украины-2019 Шахтер встречается с обладателем Кубка Украины-2019 Динамо в матче за Суперкубок Украины.
Счет в матче открыл полузащитник Динамо Карлос Де Пена, пробивший Пятова ударом головой.
Удвоил преимущество номинальных гостей Жерсон Родригес, изящно перебросивший Андрея Пятова.
Однако удержать комфортное преимущество Динамо не удалось: экс-игрок киевлян Жуниор Мораес отыграл один мяч на 37-й минуте.
Был момент и у Тете, однако вингер "горняков" попал в перекладину ворот Георгия Бущана.
Обзор первого тайма:
Новость обновляется, здесь будут появляться дальнейшие голы и опасные моменты.