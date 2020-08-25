Украина

Представляем вашему вниманию самые яркие моменты и голы матча за Суперкубок Украины-2020.

Чемпион Украины-2019 Шахтер встречается с обладателем Кубка Украины-2019 Динамо в матче за Суперкубок Украины.

Счет в матче открыл полузащитник Динамо Карлос Де Пена, пробивший Пятова ударом головой.

Удвоил преимущество номинальных гостей Жерсон Родригес, изящно перебросивший Андрея Пятова.

Однако удержать комфортное преимущество Динамо не удалось: экс-игрок киевлян Жуниор Мораес отыграл один мяч на 37-й минуте.



Был момент и у Тете, однако вингер "горняков" попал в перекладину ворот Георгия Бущана.

Обзор первого тайма:

Новость обновляется, здесь будут появляться дальнейшие голы и опасные моменты.