Украина

Брат президента Динамо высказал свое мнение о прошедшей встрече.

Почетный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал победу Динамо в матче за Суперкубок Украины против Шахтера.

"Прежде всего, давайте быть взвешенными. Это первый шаг к возможным будущим победам, к возвращению победного шествия нашего славного клуба. Тогда мы будем говорить, что это не "маленький тортик", а лакомства, которые все болельщики смогут чувствовать каждый матч".

"Главный тренер сказал, что это маленький подарок и самим ребятам, и клубу, и болельщикам. И этот шаг дает надежду на то, что большая победа будет через несколько недель, когда мы попадем в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому давайте ждать продолжения феерии, связанной с победами нашего родного клуба".

"Давайте смотреть не только на то, что они проявляются в новом качестве, давайте говорить о том, что некоторые игроки восстанавливают свои качества, за которые их, собственно, и приглашали в команду. Посмотрите на Родригеса. Посмотрите на Соля, выход которого вместо Супряги вызвал недоумение у многих поклонников Динамо. Но, видимо, это не только интуиция, но и стратегическое мышление нашего коуча, который знает, как нужно играть команде, каким образом измерять терпение".

"Поэтому предлагаю не поддаваться эмоциям, а насладившись успехом, ожидать возвращения игроков, которые могут по праву оспаривать свое место в составе. Ведь нужно учитывать, что команда играла без 6-7 игроков основного состава и с абсолютно новой линией обороны — только Караваев иногда выходил на позиции левого защитника".

"Для Кендзеры роль правого центрального защитника — новая, Сирота провел лишь несколько матчей в основном составе. Думаю, Мистер знает, что нужно сделать, чтобы настроить команду на победы, которые вдохновят ребят. Безусловно, они верят тренеру, начали иначе работать, иначе мыслить, иначе выглядят тактически. Одним словом, это только начало", — сказал Суркис официальному сайту Динамо.

Ранее свое мнение о прошедшей встрече высказал крайний полузащитник киевлян Карлос де Пена.