Украина

Уругваец прокомментировал успех киевского клуба.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился эмоциями после победы над Шахтером в матче за Суперкубок Украины.

Уругвайский хавбек отличился одним из голов и помог киевлянам победить со счетом 3:1.

"Думаю, самое главное – это результат. Мы забили два мяча в первом тайме, после чего слаженно оборонялись. Очень много бегали, вся команда серьезно поработала. Мы знаем, что Шахтер имеет сильных игроков, мы знаем, как они играют, ведь хорошо готовились к этому матчу. Суперкубок наш – это главное. По моему мнению, в футболе победа – это всегда самое важное. Мне нравится побеждать. Мы завоевали трофей, и, думаю, никто не будет смотреть, играли мы на оборону или нет. Мы забили три мяча, тогда как наши соперники – только один. Мы обладатели Суперкубка Украины.

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Мы можем играть в разных стилях, в зависимости от ситуации. Знаем, что Шахтер любит контролировать мяч, поэтому мы оборонялись и действовали на контратаках. Конечно, всегда хорошо повести в счете – это давит на команду-соперника. Думаю, после второго гола мы контролировали игру. Шахтер сумел забить один раз, что подарило им надежду, однако дальше мы забили третий мяч и выиграли трофей.

Жерсон – классный игрок. Он вернулся в Динамо очень мотивированным. В прошлом матче Родригес провел на поле хорошие 45 минут, а в поединке за Суперкубок сыграл уже полный матч и забил гол. Я рад за него, и, конечно, счастлив за всю команду. Родригес помог нам победить", – рассказал Де Пена в интервью официальному сайту клуба.