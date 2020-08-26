Украина

Также менеджер потерял свое полотенце, с помощью которого прятался от дождя.

В поединке за Суперкубок Украины киевское Динамо комфортно обыграло Шахтер со счетом 3:1, став обладателем трофея.

На 72-й минуте встречи произошел курьезный эпизод с участием главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу. Румынский специалист попытался принять мяч, но попытка успехом не увенчалась. Кроме того, тренер еще и уронил полотенце, который прикрывался от дождя.



Также менеджер дал свой комментарий после победы над Шахтером.