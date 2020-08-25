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Главный тренер Динамо прокомментировал победу над Шахтером в Суперкубке Украины.

Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины – 3:1. При этом команды играли в непростых условиях под сильным дождем.

"Хорошая игра при очень тяжелой погоде. Очень техничая команда играла против организованной, но выиграла организованная команда", — заявил тренер Динамо Мирча Луческу телеканалам Футбол 1/2/3 после матча.

Киевляне в этой встрече не могли рассчитывать на Никиту Бурду, Дениса Попова, Виталия Миколенко и Беньямина Вербича, а Виктор Цыганков еще не полностью готов.

"Отсутствовало несколько игроков, но те игроки, которые их заменили, показали командую игру и готовность к самопожертвованию. И нам удалось победить", — отметил Луческу.

"В финале нужно не просто играть, в финале нужно побеждать. Если не выигрываешь в финале, то это очень грустно. Ребята хорошо подготовились к этой игре. Мы анализировали команду Шахтер и ребятам в большей степени удалось нейтрализовать их сильные стороны".

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Шахтер – не чужая для Мирчи Луческу команда, ведь в ней он проработал 12 лет. Румын желает "горнякам" удачи – но в еврокубках.

"Я желаю Шахтеру удачи в Лиге чемпионов – это очень хорошая команда. И всем украинским клубам тоже нужна удача в еврокубках", — добавил он.

Следующий матч Динамо проведет через несколько недель – в начале сентября футболисты отправятся в расположение своих сборных.

"У травмированных игроков два выходных, у остальных – четыре. Затем возвращаемся и начинаемся готовиться к Премьер-лиге и квалификации в Лигу чемпионов", — раскрыл планы Мирча Луческу.

Отметим, что Динамо впервые за 9 лет смогло обыграть Шахтер с преимуществом более одного мяча.