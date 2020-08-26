Хочолава вызван в сборную Грузии

Украина

Защитник может помочь своей команде в будущих матчах.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что защитник команды Давид Хочолава получил вызов в сборную Грузии.

Отмечается, что вскоре грузины начнут подготовку в поединкам в Лиге наций, в которых сборная сразиться с командами Эстонии и Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что на подготовительный сбор в Харьков в составе 19 футболистов отправилась и сборная Украины.