Хочолава вызван в сборную Грузии

Защитник может помочь своей команде в будущих матчах.
Давид Хочолава, фото Шахтер
26 августа 2020, 15:21
Официальный сайт Шахтера сообщает, что защитник команды Давид Хочолава получил вызов в сборную Грузии.
Отмечается, что вскоре грузины начнут подготовку в поединкам в Лиге наций, в которых сборная сразиться с командами Эстонии и Северной Македонии.
Ранее сообщалось, что на подготовительный сбор в Харьков в составе 19 футболистов отправилась и сборная Украины.
В рамках Лиги наций сборная Украины встретится со Швейцарией 3 сентября во Львове, а 6 сентября проведет выездную встречу с Испанией.