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  • Украина

    26 августа 2020, 15:21

    Хочолава вызван в сборную Грузии

    Защитник может помочь своей команде в будущих матчах.

    Давид Хочолава, фото Шахтер
    Давид Хочолава, фото Шахтер 26 августа 2020, 15:21

    Официальный сайт Шахтера сообщает, что защитник команды Давид Хочолава получил вызов в сборную Грузии.

    Отмечается, что вскоре грузины начнут подготовку в поединкам в Лиге наций, в которых сборная сразиться с командами Эстонии и Северной Македонии.

    Ранее сообщалось, что на подготовительный сбор в Харьков в составе 19 футболистов отправилась и сборная Украины.

    В рамках Лиги наций сборная Украины встретится со Швейцарией 3 сентября во Львове, а 6 сентября проведет выездную встречу с Испанией.

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