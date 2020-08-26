Украина

Директор дончан — о матче против Динамо.

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна высказал свое мнение о матче за Суперкубок Украины против Динамо (1:3).

"Мы играли очень хорошо. Доволен футболом, командой и Мистером. Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду. Знаю философию президента – он любит красивый футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, какой показывало Динамо. Для него это всегда очень важно".

"Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером Динамо, но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь. У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многого добьемся. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути".

"Судейство? Были очень серьезные ошибки. В важнейшем матче на таком уровне, с VAR эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота Шахтера", — сказал Срна официальному сайту дончан.

Ранее свой комментарий дал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.