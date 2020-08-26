Украина

Главный тренер Шахтера — о матче против Динамо в Суперкубке Украины.

Подопечные Луиша Каштру проиграли Динамо и остались без победы в Суперкубке. Португальский специалист дал комментарий по игре.

"Усилить какие-то позиции? Как вы понимаете, это внутренняя тема. Не буду это обсуждать. Почему проиграли? Все прекрасно понимают, что произошло на поле. Было три удара у Динамо, и они смогли реализовать моменты, мы пропустили три мяча. У нас было достаточно моментов, но, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Динамо, повторюсь, три момента – три гола. Несмотря на то, что у нас было более 70% владения мяча, мы не реализовали преимущество. В футболе все равно, доминировал ты или нет, считаются голы. Нам нужно такую справедливость принимать. Конечно, разочарован. Полностью поменяли тактическую схему, линию обороны, старались усиливать игру в атаке во втором тайме. Мы доминировали, но проиграли второй тайм со счетом 0:1. Кажется нереальным. В футболе ценится и оценивается только результат".

О том, что Марлос оказался в запасе:

"Это было мое решение на игру. Около 20 игроков, которые доступны на игру – мы приняли решение поставить более линейного вингера, который мог бы забегать между центральным и крайними защитниками, понимали, что Тете для этого будет лучше. Марлос сужается и идет в середину. Марлос – великолепный игрок, большой профессионал. Это опция, просто опция, мой выбор".

О готовности команды:

"Мы были хороши в течение всей игры. Не переживаю за физическое состояние наших игроков. Я знал, что ребята будут сильными. Если говорить о физической составляющей, мы могли прижимать Динамо с большой интенсивностью. Практически не было контратак, игра не была разделенной. То, что заставляет меня переживать – это психологическое состояние. Потому что недавно была игра, которая нас сильно разочаровала. Психология – да, заставляла меня переживать. Физически все хорошо, все силы были. Динамо три удара – три гола. Мы бьем, бьем, бьем, но не забиваем. Я сейчас могу говорить, говорить, говорить об этом, но уже смысла нет. У нас цель – стать чемпионом Украины".

О разговоре с Луческу:

"Мы поздоровались. О чем говорили? Понятно, не буду говорить. Он сказал приятные слова, я ему также. В конце он также сказал хорошие слова и поздравил с тем, как мы играем. Луческу – человек, которого должны глубоко уважать. Путь в футболе стоит через уважение. Он заслуживает уважение за ту работу, что провел в Украине", — сказал Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции.

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