Украина

Также директор Шахтера подозревает, что в моменте с третьим голом киевлян был офсайд.

Шахтер в матче за Суперкубок Украины проиграл Динамо 1:3. Футбольный директор "горняков" Дарио Срна остался недоволен судейством Виталия Романова.

"Были очень серьезные ошибки. В важнейшем матче на таком уровне, с VAR эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота Шахтера", — цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Хорват имеет в виду попадание мяча в руку Николая Шапаренко (примерно с 00:25 на видео), гол Франа Соля (с 1:55) и руку Сергея Сидорчука (3:10).