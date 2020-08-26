Украина

White Boys Club продолжают требовать отставки главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

Динамо в первом матче под руководством Мирчи Луческу разгромило Олимпик 4:1, а затем обыграло Шахтер в битве за Суперкубок Украины-2020 (3:1). Однако результаты на футбольном поле не изменили мнения ультрас киевлян: Луческу должен уйти, а владельцы Динамо братья Суркисы – позор клуба.

Эти мнения White Boys Club озвучили на очередной своей акции. "Результаты не заменят чести!", — добавили они в качестве подписи к соответствующему видео.

Григорий Суркис, комментируя протесты ультрас, заявил, что он уверен, что у этого всего "есть режиссер".