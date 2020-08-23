Бывший президент УАФ прокомментировал протесты ультрас "бело-синих".
ГРИГОРИЙ СУРКИС, УАФ
23 августа 2020, 20:25
В матче первого тура УПЛ против Олимпика ультрас Динамо пробрались на стадион, после чего жгли файера, кричали негативные речевки в адрес Игоря и Григория Суркисов, а также призывали Мирчу Луческу уйти.
Григорий Суркис поделился своим мнением по этому поводу.
"Есть люди, которые сейчас делают попытки столкнуть руководство, главного тренера с болельщиками. Я уверен, что есть режиссер. Мы знаем, кто это. Вы все увидите".
"Все тайное через некоторое время перестанет таким быть", – сказал Григорий Суркис в эфире Великого футбола.