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Football.ua рассказывает про карьеру одного из лучших бразильцев в истории украинского футбола.

Эпоха легионеров из дальнего зарубежья началась в одесском Черноморце в 2007 году, с приходом на тренерский мостик "моряков" Виталия Шевченко, взявшего курс на латиноамериканский рынок. Покупаемые в тот период игроки не задерживались в Украине дольше, чем не сезон-два и сейчас их фамилии мало кто помнит за пределами Одессы. Были и вовсе провальные трансферы, как покупки Хосе Фернандеса, Пабло Витти или Эдгара Вильямарина. Некоторые легионеры запомнились неплохо и задержались у берегов Чёрного моря подольше – Паоло де ла Аса, Альваро Мельо, Дамьян Хименес, Себастьян Васкес и другие. Однако, это не были игроки на порядок выше классом украинских футболистов, а команда, после "бронзового" сезона 2005/2006 лишь регрессировала.

Сезон 2009/2010 стартовал для "моряков" катастрофически – шесть поражений в первых семи турах чемпионата. Клуб, ещё недавно представлявший страну в еврокубках, теперь вынужден был бороться за выживание. Для спасения команды был приглашён звёздный дуэт Андрей Баль – Олег Блохин, в качестве главного тренера и спортивного директора соответственно. До конца первого круга им удалось слегка стабилизировать игру Черноморца, однако выбраться на безопасное расстояние от зоны вылета так и не получилось. Потому, трансферная кампания начала 2010-го года была особенно важна – новички должны были помочь Черноморцу остаться в элите украинского футбола. В ходе зимнего межсезонье одесский клуб пополнили опытнейший Сергей Фёдоров, латвийский форвард Владимир Колесниченко, молодой грузин Георгий Челебадзе, а также два латиноамериканских легионера – игрок сборной Боливии Маурисио Сауседо и бразилец Лео Матос. На фоне предыдущих массовых закупок латиноамериканцами, новички были встречены без особого энтузиазма и мало кто в тот момент мог представить, что Матос станет олицетворением одной из величайших страниц в истории Черноморца.

Впервые в европейский футбол Лео Матос попал в 18-летнем возрасте, когда был приглашён в молодёжную команду Марселя. Однако уже после полугода на берегах Средиземного моря, Матос был отдан в аренду во Фламенго, а в начале 2007 года – продан в бразильский Томбенсе.





На родине бразильцу довелось ещё трижды побывать в арендах – в клубах Парана, Фегейренсе и Вила-Нова, после чего вновь появился шанс закрепиться в европейском футболе – на этот раз в клубе с труднопроизносимым для бразильцев названием "Черноморец".

Матос присоединился к "морякам" в середине января 2010 года, во время зимних сборов команды в Турции. Доказывать свою профпригодность бразильцу довелось больше месяца, но всё же, 27 февраля 2010 года, полугодичный контракт с Лео Матосом всё же был подписан.

С первых матчей латераль закрепился в стартовом составе одесской команды, добавив креатива и скорости правому флангу. Наиболее памятным эпизодом того периода был великолепный прорыв Матоса через половину поля в весеннем поединке с Кривбассом. После прострела бразильца, молодому Виталию Балашову оставалось лишь перенаправить мяч в ворота.

Однако в целом, игра Черноморца не стабилизировалась по сравнению с первым кругом – относительно неплохие поединки сменялись откровенно провальными. По итогам сезона, одесситы не сумели удержаться в зоне выживания, вылетев в Первую лигу. Как это обычно бывает в таких ситуациях, команда взяла курс на омоложение состава – в Первой лиге шанс должны были получить молодые воспитанники клуба. Легионеры, ожидаемо покинули команду. У Лео Матоса также завершился контракт, и бразилец отправился на просмотр в Ростов. Однако, уже в августе латераль вернулся в Одессу и подписал новый контракт с Черноморцем, согласившись выступать в низшем украинском дивизионе. Адаптация к силовому футболу Первой лиги прошла сложнее, чем ожидалось – за весь первый круг Лео не провёл почти ни одного матча от звонка до звонка, будучи заменяемым по ходу матча или выходя на замену со скамейки запасных. Да и в целом, команду продолжало штормить – вместо ожидаемого уверенного лидерства, Черноморец боролся за вторую строчку таблицы с алчевской Сталью.

По окончании первого круга Черноморец возглавил Роман Григорчук, а это означало очередную перестройку команды. Не было уверенности, что Матос пригодится новому тренеру, а с началом второй части чемпионата скептицизм ещё больше возрос, ведь Лео всё чаще оставался на скамейке. По итогам сезона, одесситы сумели-таки занять вторую строчку и вернуться в УПЛ. В рамках подготовки к элите, команда неплохо обновилась, однако Матос всё ещё остался в Черноморце, хотя доверия тренера к бразильцу не прибавилось. Старт в УПЛ выдался для подопечных Григорчука крайне тяжёлым – в первых десяти турах команда не одержала ни одной (!) победы. Игроки, бывшие лидерами команды в Первой лиге, на более высоком уровне казались тенью самих себя, летние новички команды также не сразу начали оправдывать, возложенных на них надежд. На этом фоне игнорирование Лео Матоса начало вызывать справедливый гнев болельщиков, которые всё чаще с трибун вспоминали фамилию быстроногого бразильца, а на форуме официального сайта Черноморца была даже создана тема "Лео в основу!". И Григорчук прислушался к мнению болельщиков.

Матч 12 тура УПЛ 2011/2012 с Таврией стал лишь третьим в сезоне для Матоса в основном составе. Уже на второй минуте встречи, Лео начал стремительную атаку Черноморца пасом на Кирилла Ковальчука, который, в свою очередь, перевёл мяч на левый фланг, откуда Вангели навесил в штрафную обратно на Матоса. Бразилец замкнул в ближний угол – 1:0. Лишь на повторе можно было рассмотреть, что Лео забил мяч не головой, а рукой. Празднуя гол, бразилец ещё больше "купил" одесских болельщиков, надев морскую фуражку, за что, правда, получил жёлтую карточку.

Бенефис Матоса продолжился спустя два тура, когда "моряки" принимали Александрию. Матч был принципиальным – в Первой лиге Александрия дважды обыграла одесситов и справедливо заняла первое место. На ком ещё можно было проверить прогресс Черноморца, как не на старых знакомых со времён Первой лиги? Первый тайм прошёл полностью под диктовку Черноморца. Уже в начале встречи с подачи всё того же Матоса, Диденко попадает в перекладину. Ещё несколько отличных моментов упускает сам, казалось, вездесущий Матос.

Первый момент Александрия смогла создать лишь в начале второго тайма, а на 64-ой минуте встречи, подача со штрафного Зейналова превратилась, по сути, в случайный гол. Однако это лишь раззадорило подопечных Григорчука, которые ещё более яростно бросились в атаку. Уже спустя четыре минуты, Матос, снова рукой (!), замыкает подачу с правого фланга, Панькив отбивает мяч уже за линией ворот. Судья не замечает ни руки, ни гола. Круглый отскакивает к Кутасу, который делает поперечную передачу на Политыло, а тот уже вколачивает мяч в ворота – 1:1. На 80-ой минуте уже сам Матос, головой замкнул подачу с правого фланга и довёл счёт до победного – 2:1.

"Когда мы начали работать вместе, то у него не получалось ничего. Однако он старался, он был готов умереть на поле. Преображение произошло после того, как мы уже почти приняли решение расстаться. И преображение это было неимоверное. Я был потрясен увиденным и очень рад, что это случилось", — рассказывал в тот период Роман Григорчук.

Позже, он сравнит Матоса с гадким утёнком, который превратился в прекрасного лебедя. Впрочем, это сравнение подходит для всей команды в тот период, и если нужно найти определённый момент возрождения прекрасного лебедя, то это и была та волевая победа над Александрией. И что символично – это был последний матч "моряков" перед возвращением на стадион Черноморец.

С тех пор, Матос стал безусловно основным игроком Черноморца, а его игра с каждым матчем лишь прогрессировала.

В сезоне 2011/2012 Матос забил ещё пять мячей – в ворота Волыни, Ворсклы, Динамо, Александрии и Оболони. С семью голами бразилец стал лучшим бомбардиром Черноморца в том сезоне, а его лидерские качества и место в основе уже не подвергались сомнению ни болельщиками, ни тренерским штабом.

В следующем сезона наставник "моряков" Роман Григорчук открыто стал говорить про следующую цель одесского клуба – еврокубки. И самой короткой дорогой к ним был, конечно же, Кубок Украины. Уже в 1/16 финала Матос помог Черноморцу пройти крепкий донецкий Металлург, забив первый мяч в поединке. Далее одесситы по очереди разобрались с УкрАгроКомом и Арсеналом. В полуфинале команде предстояло сыграть со звёздным Днепром под руководством Хуанде Рамоса. В самом начале встречи счёт открыл Матеус и вплоть до середины второго тайма днепряне вели в счёте и в целом, контролировали ход матча. Однако на 62-ой минуте Фонтанелло сравнял положение, а уже спустя семь минут Матос прекрасным ударом из-за пределов штрафной и не без помощи рикошета, вывел одесситов вперёд – 2:1. Черноморцу удалось отстоять победный счёт и команда, после шестилетнего перерыва вернулась в еврокубки. Впоследствии Матос называл этот поединок самым важным в своей карьере и рассказывал, что забитый мяч он посвятил своей беременной жене и ожидаемому ребёнку.

Летом 2013 года Матос получил травму, из-за которой вынужден был пропустить первые еврокубковые противостояния Черноморца – с Дачией и Црвеной Звездой. В групповом раунде Лиги Европы бразилец появлялся преимущественно на замену – главную роль в том розыгрыше отыгрывали другие игроки "моряков". Впрочем, лидерская роль Лео в клубе была вне сомнений и на матчи 1/16 Лиги Европы Матос не только вышел в основе, но и с капитанской повязкой на рукаве.

После тех матчей, из-за сложной политической ситуации, Черноморец покинули пять легионеров, однако Матоса среди них не было.

"Когда я узнал о возобновлении чемпионата, я не задумывался над возвращением в Одессу. Также со мной приехали жена и маленький сын. Мне хочется играть за Черноморец, тем более зная, что на меня рассчитывают и тренерский штаб, и руководство клуба, и болельщики (…) Я очень жду встречи с нашими болельщиками. Знаю, что они будут так же поддерживать нас, а мы — благодарить их победами!", — рассказывал в тот период Лео в интервью Football.ua.

Вопреки многочисленным слухам, связывающим Лео то с Металлистом, то с Днепром, Матос всё же доиграл сезон 2013/2014 в Черноморце и помог обескровленной команде занять пятую строчку и вновь выйти в Лигу Европы. Лишь летом 2014 года Матос согласился перебраться в Днепр.

В Черноморце Матос провёл четыре с половиной года, пережил с командой вылет, возвращение в УПЛ, становление в элите украинского футбола. Гол Лео вывел Черноморец в Лигу Европу, там он выводил команду на поле в качестве капитана. И как настоящий капитан, не оставил команду в беде зимой 2014 года. Вместе с командой Лео переживал взлёты и падения, но всегда и при любых обстоятельствах на поле он отдавался на 100%. Его футбол был страстным и эмоциональным, а глаза всегда горели желанием побед. Таким Лео Матос запомнился в Одессе и отвечая на вопрос "кто лучший легионер в истории Черноморца?" двух мнений быть не может. Это однозначно Леонардо де Матос Круз.

В Днепре Лео довелось завоёвывать доверие Мирона Маркевича, что поначалу было не так просто. Бразилец часто оказывался на скамейке, а зимой 2015 года днепряне и вовсе приобрели ему прямого конкурента в лице Эжидио. Однако, тот самовольно покинул Днепр в конце марта 2015 года и левый фланг защиты должен был закрывать Лео Матос. Вопреки тому, что эта позиция не была для него родной, Лео отлично справился со своими обязанностями и начиная с четвертьфинала Лиги Европы играл в основе в той незабываемой для днепрян кампании. От звонка до звонка Лео отыграл и в финале Лиги Европы, пройдя поистине уникальный путь для легионера в Украине – от вылета и игры в Первой лиге до финала Лиги Европы.

В том же сезоне Лео впервые завоевал бронзовые медали чемпионата Украины. Это достижение покорилось бразильцу и в следующем сезоне, в котором он уже был безоговорочно основным игроком команды. Однако, уже тогда финансирование Днепра резко сократилось, и команда начала расставаться со своими лидерами. Так, летом 2016 года из Днепра в греческий ПАОК синхронно перебрались Лео Матос и Евгений Шахов.

В Греции Лео быстро стал своим, в первом же сезоне выиграв с ПАОК национальный кубок. Однако главное достижение покорилось Лео и его клубу в сезоне 2018/2019 – ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Сейчас Лео Матосу 34 года, его контракт с ПАОК истекает летом следующего года. Вполне вероятно, что грядущий сезон станет последним в карьере Лео. В карьере, которую смело можно назвать выдающейся. Лео Матос, благодаря честному, самоотверженному труду вошёл в историю трёх клубов – Черноморца, Днепра и ПАОК. В условиях, когда в украинском футболе нет таких денег, какие были ранее, чем чаще селекционеры наших клубов будут находить именно таких ребят как Лео Матос, тем больше выигрывать будет украинский футбол в целом. Такие легионеры нам нужны.