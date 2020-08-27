Украина 27 августа 2020, 20:32 Артем Дудик продолжит карьеру в Польше Сандецья подписала 23-летнего украинца. Артем Дудик, ФК Шахтер Донецк 27 августа 2020, 20:32 Крайний полузащитник Шахтера Артем Дудик стал новым футболистом польской Сандецьи. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 23-летний украинец подписал с новой командой полноценный контракт, который будет рассчитан на два следующие сезона. Посмотреть эту публикацию в Instagram Na zasadzie transferu definitywnego 🤝 z Szachtara Donieck do naszego zespołu przenosi 👉 się Artem Dudik. 2️⃣3️⃣-letni skrzydłowy związał się z Sandecją ✍️ dwuletnią umową. #BiałoCzarnaRodzina http://sandecja.pl/aktualnosci/artem-dudik-kolejnym-wzmocnieniem-3627 Публикация от Sandecja Nowy Sącz (@mkssandecjans) 26 Авг 2020 в 4:11 PDT Отметим, что Сандецья в прошлой кампании второго по силе дивизиона Польши финишировала на 12-м месте. Артем Дудик, в свою очередь, защищал цвета Мариуполя на правах аренды. В сезоне-2019/20 на его счету всего один матч. Люди Артем Дудик Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте