Украина

Сандецья подписала 23-летнего украинца.

Крайний полузащитник Шахтера Артем Дудик стал новым футболистом польской Сандецьи. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний украинец подписал с новой командой полноценный контракт, который будет рассчитан на два следующие сезона.

Отметим, что Сандецья в прошлой кампании второго по силе дивизиона Польши финишировала на 12-м месте.

Артем Дудик, в свою очередь, защищал цвета Мариуполя на правах аренды. В сезоне-2019/20 на его счету всего один матч.