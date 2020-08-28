Украина

Оба футболиста находятся на просмотре в клубе из Петрово.

Вратарь Владимир Крынский и нападающий Виталий Квашук проходят просмотр в Ингульце. Вчера они провели первую тренировку в команде Сергея Лавриненко.

23-летний Крынский находится в статусе свободного агента. Ранее он выступал за Олимпик и Ворсклу.

Такой же статус и у 27-летнего Квашука. Последним клубом форварда был латвийский РФШ, а до того он выступал в Беларуси за Гомель, Гродно и Витебск, в Азербайджане за Сабах и в Украине за Олимпик, а также дублирующие составы Зари и донецкого Металлурга.

Ингулец в своем первом матче в Премьер-лиге в истории сыграл вничью с Днепром-1 – 1:1.