Украина

Голкипер продолжит карьеру в другом месте.

Вратарь Владимир Крынский больше не является игроком Олимпика, сообщил официальный сайт клуба.

Контракт с 23-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Крынский присоединился к дончанам летом 2018 года. За два сезона он сыграл 33 матча за Олимпик, семь из которых отстоял на ноль.

Олимпик занял третье место в нижней шестерке УПЛ, набрав 30 очков в 30 сыгранных турах. С марта командой временно руководил Игорь Климовский. 20 июня дончане утвердили Климовского в качестве главного тренера, подписав с ним годичный контракт.