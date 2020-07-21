Голкипер продолжит карьеру в другом месте.
Владимир Крынский, ОЛимпик
21 июля 2020, 11:36
Вратарь Владимир Крынский больше не является игроком Олимпика, сообщил официальный сайт клуба.
Контракт с 23-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Крынский присоединился к дончанам летом 2018 года. За два сезона он сыграл 33 матча за Олимпик, семь из которых отстоял на ноль.
Олимпик занял третье место в нижней шестерке УПЛ, набрав 30 очков в 30 сыгранных турах. С марта командой временно руководил Игорь Климовский. 20 июня дончане утвердили Климовского в качестве главного тренера, подписав с ним годичный контракт.