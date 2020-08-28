Украина

Хавбек вспомнил свое пребывание в Шахтере.

Бывший полузащитник Шахтера Константин Кравченко дал интервью YouTube-каналу Бомбардир, в котором вспомнил конкуренцию между бразильцами и украинцами в стане дончан.

"Те украинские футболисты, которые были у Луческу в обойме, ничем не уступали, а некоторые были на две головы сильнее бразильцев. Например Ярошенко, тот же Селезнев. Всех не вспомнишь, ведь уже столько времени прошло".

"Левандовский, Дуляй были. Фернандиньо – очень хороший футболист. С ним даже тренироваться тяжело было. Виллиан на то время не был таким топовым футболистом, каким сейчас стал. Он был молодой, как и мы все. Просто ему больше доверяли, давали больше времени.

"Жадсон? Я был сильнее его раза в два, но так как бразильцы впереди, мы сидели и ждали своей очереди", – сказал Кравченко.