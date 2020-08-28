Украина

Товарищеский матч запланирован на субботу, 29 августа.

Десна проведет первый товарищеский поединок во время трехнедельной паузы в украинской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный Telegram-канал черниговского клуба, подопечные Александра Рябоконя встретятся с киевской Оболонь Бровар.

Спарринг пройдет в Буче, а начало матча запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины-2020/21 Десна одержала победу над Зарей (3:1). Оболонь Бровар, в свою очередь, в новом сезоне продолжит выступления в Первой лиге.