Украина

Два игрока Динамо тренируются в стане донецкой команды.

Олимпик может усилиться двумя футболистами киевского Динамо, а именно полузащитником Бенито и нападающим Ибрагимом Каргбо-младшим.

Как стало известно Football.ua, 21-летний нигериец и 20-летний бельгиец на данный момент тренируются с командой Игоря Климовского и могут усилить донецкий клуб в текущее трансферное окно. По всей видимости, речь идет об арендных соглашениях.

В Динамо же на молодых легионеров не рассчитывают, поскольку они не попали в список заявленных футболистов на нынешний сезон чемпионата Украины.

Напомним, Бенито перешел в Динамо на правах свободного агента в январе 2020 года и провел лишь один неполный матч, выйдя на замену на 85-й минуте против Александрии в рамках УПЛ.

Что касается Каргбо, то бельгиец перебрался в киевский клуб в декабре 2019 года, подписав контракт на 3,5 года. За это время он провел за "бело-синих" 3 официальных поединка и результативными действиями не отличился.