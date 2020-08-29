Киевский клуб усилился двумя хавбеками.
Фото: ФК Оболонь
29 августа 2020, 07:39
Полузащитники Игорь Загальский и Владислав Майданович перешли в Оболонь, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Оба футболиста подписали контракты с "зелено-белыми" сроком на один год. В составе нового клуба Загальский будет выступать под 19-м номером, а Майданович выбрал себе футболку с номером 27.
Последним клубом Загальского был Ингулец. Также он выступал в составе Днепра, Зирки и Днепра-1.
Майданович же присоединился к новому клубу из футбольной школы Смена-Оболонь.
Ранее сообщалось, что главным тренером Оболони на постоянной основе стал Валерий Иващенко.