Украина

Киевский клуб усилился двумя хавбеками.

Полузащитники Игорь Загальский и Владислав Майданович перешли в Оболонь, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Оба футболиста подписали контракты с "зелено-белыми" сроком на один год. В составе нового клуба Загальский будет выступать под 19-м номером, а Майданович выбрал себе футболку с номером 27.

Последним клубом Загальского был Ингулец. Также он выступал в составе Днепра, Зирки и Днепра-1.

Майданович же присоединился к новому клубу из футбольной школы Смена-Оболонь.

Ранее сообщалось, что главным тренером Оболони на постоянной основе стал Валерий Иващенко.